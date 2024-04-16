«Какое-то ощущение нечистоплотности»: актер Нилов заявил, что с отвращением смотрел «Слово пацана»

Актер Алексей Нилов, прославившийся на всю Россию после участия в съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», поделился мнением от просмотра «Слова пацана». По его словам, авторы этого громкого проекта переборщили.

В шоу «Легенда» канала RTVI Развлечения актер заявил, что не может избавиться от ощущения нечистоплотности после ознакомления с этим сериалом. В процессе просмотра Нилову стало противно от того, что он увидел на экране.

«Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся», — поделился ощущениями Алексей.

При этом работу съемочной группы актер оценил достаточно высоко. По его словам, режиссер отлично справился с работой. Кроме того, Нилов отметил профессиональную раскрутку проекта, которая, как он считает, может войти в историю.

Ранее звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о жизни с четвертой женой. Алексей заявил, что очень сильно изменился благодаря ей.