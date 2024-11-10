«Он был мне как папа»: Глюкоза с теплом вспомнила о работе с оскорблявшим ее Фадеевым

Максим Фадеев в последнее время негативно отзывался о своей бывшей подопечной, певице Глюкозе (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), которая перестала с ним сотрудничать несколько лет назад. Продюсер критиковал артистку за ее участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой и жестко осудил звезду после того, как она вышла в неадекватном состоянии на сцену в Красноярске. Но похоже, что Чистякова-Ионова забыла о грубых словах в свой адрес и вспоминает только хорошие поступки Фадеева.

Исполнительница хита «Танцуй, Россия!» благодарит продюсера за то, что он открыл ей массу возможностей и передал свой опыт.

«Я ему очень благодарна за это. Он мне был как папа, наверное, вот именно музыкальный папа, который меня контролировал, помогал, учил, давал советы», — призналась Глюкоза в эфире VSRAP Podcast.

Наталья разговаривала с Фадеевым не только о музыке — он всегда интересовался ее жизнью. Певица не скрывает, что своей нынешней славой и популярностью она обязана продюсеру.

Исполнители, работавшие с Фадеевым, обычно негативно о нем отзываются. Но Чистякова-Ионова опровергла, что продюсер не давал свободу артистам. Наоборот, по ее словам, он не «душил» подопечных и взаимодействовал с ними в правильном направлении.

Напомним, после скандала в Красноярске Глюкоза решила сделать ребрендинг. Для этого знаменитость наняла команду из 150 человек.