«Какое-то недоразумение»: подруга Дурова Алена Шишкова прокомментировала его арест

Модель Алена Шишкова прокомментировала арест предпринимателя основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати назвала произошедшее недоразумением.

Шишкова отметила, что в последнее время практически не общалась с миллиардером. Она не знала о его задержании и решила почитать новости, чтобы подробнее узнать о случившемся.

По ее словам, успешные люди зачастую сталкиваются с проблемами подобного характера. Алена предположила, что случившееся с Дуровым могло быть недоразумением.

«Может, это какое-то недоразумение. Я его знаю как хорошего, порядочного человека», — приводит слова модели РЕН ТВ.

Напомним, предпринимателя задержали за отказ мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции. Из-за этого правоохранители могут предъявить ему обвинение сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других.

Ранее Алена Шишкова призналась, что никогда не состояла в романтических отношениях с Павлом Дуровым. Она заверила, что с миллиардером ее связывала только дружба.