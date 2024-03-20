«Какое счастье»: мать Гарика Харламова улетела в Германию

Мать артиста Гарика Харламова улетела в Германию к семье и рассказала о счастье. Она опубликовала фото с родными в соцсетях и поделилась впечатлениями.

В настоящее время звездная родительница находится в городе Эссен и наслаждается приятной погодой.

«Теплым солнечным мартовским деньком вышли с моими самыми любимыми мамочкой и сестрой прогуляться. Какое счастье — быть рядом», — поделилась женщина.

Мать артиста покинула Россию после дня рождения сына, который отметил свое 43-летие 28 февраля. Она упомянула, что изначально его назвали Андреем, но через три месяца передумали и назвали Игорем в честь деда. Родители Гарика развелись, когда он был подростком, и Юрий Харламов увез его с собой в США, где он учился актерскому мастерству. В 1999 году Гарик вернулся в Москву к матери и сестрам.

У Натальи Харламовой трое детей, помимо Гарика, она воспитывает двух дочерей, которым в апреле исполнится по 25 лет. Близняшки появились на свет во втором браке. Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а Алина имеет диплом Высшей школы экономики. В начале мая 2022 года Харламова счастливо объявила о свадьбе дочери Алины с Георгием.

Ранее появились слухи о воссоединении Гарика Харламова с Кристиной Асмус. Напомним, актриса и шоумен поженились в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году знаменитости развелись.