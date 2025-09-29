«Какое лицемерие!»: Алла Пугачева обратилась к экс-возлюбленному Владимиру Кузьмину и нарвалась на критику

Аллу Пугачеву обвинили в лицемерии после ее обращения к экс-возлюбленному Владимиру Кузьмину. Певица пожелала артисту и его жене счастья, а пользователи Сети осудили ее за унизительные слова о бывшем избраннике в интервью.

29 сентября Владимир Кузьмин и его молодая супруга Екатерина празднуют годовщину свадьбу. В честь важной даты певец опубликовал в личном блоге совместное фото с женой. На снимке пара позировала на природе.

«24 года пролетели незаметно. Люблю нас», — подписал кадр Владимир Кузьмин.

Публикацию артиста не оставила без внимания Алла Пугачева, которая, судя по всему, отпустила прошлое и желает экс-возлюбленному лишь счастья.

«Гений со своим ангелом-хранителем. Счастья вам, ребята!» — высказалась певица.

Однако теплые пожелания знаменитости возмутили многих подписчиков Владимира Кузьмина. Интернет-пользователи припомнили Алле Пугачевой ее скандальное интервью, в котором она унизила своих бывших.

«Какое лицемерие с Вашей стороны после слов о мужчинах, что кроме двух, остальные — это была „помощь другу“!» — написали в Сети.

Напомним, артисты состояли в отношениях в 1980-х годах. Вместе они записали песню «Две звезды», которая стала хитом. Кроме того, Владимир Кузьмин создал для Аллы Пугачевой такие композиции, как «Золотая карусель», «Надо же!», «Птица певчая». Пара рассталась, когда певец влюбился в американскую модель Келли Керзон и женился на ней, но впоследствии развелся.

Недавно Алла Пугачева дала первое за три года интервью, в котором откровенно высказалась о личной жизни. Артистка была замужем пять раз, но только первый и пятый браки назвала настоящими.

«У меня все-таки много было браков. Два настоящих: первый и последний. А вот эти три посередке — это была „помощь другу“», — заявила Алла Пугачева.

Ранее Владимир Кузьмин с намеком ответил обратившейся к нему Алле Пугачевой: «Береги себя!»