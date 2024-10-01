Был немногословен: Владимир Кузьмин решил не расшаркиваться перед Аллой Пугачевой и ответил с намеком

Певец Владимир Кузьмин ответил исполнительнице Алле Пугачевой в соцсетях на ее поздравление с 23-й годовщиной свадьбы. Артист призвал певицу беречь себя.

Короткую переписку музыкантов можно увидеть на странице Кузьмина в соцсетях.

Пугачева под постом артиста, в котором он рассказал о счастливой жизни с женой, написала: «Так держать!»

Кузьмин на это ответил: «Спасибо. Береги себя!»

Интернет-пользователей удивил теплый диалог коллег, многие не ожидали проявления заботы со стороны певца.

«Великолепный пример здоровых дружеских отношений», - считают в Сети.

Нашлись и те, кто счел лаконичный ответ Кузьмина намеком на незавидное положение Пугачевой.

«Беречь себя - это он намекает на ее кочевую жизнь?», «Ого, прям немногословен Кузьмин с АБ», «Да там, наверное, новый переезд не за горами», - писали в комментариях.

Отметим, что артисты познакомились в 1985 году. Певец ушел к Пугачевой от жены. Роман с Примадонной был недолгим. С последней женой Кузьмин расписался в 2001 году.