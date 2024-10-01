Был немногословен: Владимир Кузьмин решил не расшаркиваться перед Аллой Пугачевой и ответил с намеком
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Певец Владимир Кузьмин ответил исполнительнице Алле Пугачевой в соцсетях на ее поздравление с 23-й годовщиной свадьбы. Артист призвал певицу беречь себя.
Короткую переписку музыкантов можно увидеть на странице Кузьмина в соцсетях.
Пугачева под постом артиста, в котором он рассказал о счастливой жизни с женой, написала: «Так держать!»
Кузьмин на это ответил: «Спасибо. Береги себя!»
Интернет-пользователей удивил теплый диалог коллег, многие не ожидали проявления заботы со стороны певца.
«Великолепный пример здоровых дружеских отношений», - считают в Сети.
Нашлись и те, кто счел лаконичный ответ Кузьмина намеком на незавидное положение Пугачевой.
«Беречь себя - это он намекает на ее кочевую жизнь?», «Ого, прям немногословен Кузьмин с АБ», «Да там, наверное, новый переезд не за горами», - писали в комментариях.
Отметим, что артисты познакомились в 1985 году. Певец ушел к Пугачевой от жены. Роман с Примадонной был недолгим. С последней женой Кузьмин расписался в 2001 году.