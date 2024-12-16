«Какие у нас красивые были бы дети!»: Прохор Шаляпин удивил признанием об Анастасии Волочковой

Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова регулярно провоцируют слухи о своем романе. Более того, в Сети даже говорили о том, что у артистов есть совместный ребенок. В эфире шоу «Разговоры о святом» на YouTube-канале Рустема Гарипова певец раскрыл, что на самом деле его связывает с балериной, и высказался о детях от нее.

Артисты не раз подогревали слухи о романе, публикуя в соцсетях совместные кадры. Однако, по словам Прохора Шаляпина, в действительности между ним и Анастасией Волочковой лишь теплые дружеские отношения. Также финалист «Фабрики звезд-6» опроверг информацию о том, что у них с танцовщицей есть дети, но признался, что не отказался бы от этого.

«Представляете, какие у нас красивые и талантливые с Настей были бы дети! Она прекрасно выглядит. Она худенькая, стройная. Дети наши бы танцевали, пели. Брали бы, как говорится, штурмом и своим талантом Большой театр. Кто-то запустил эту мульку, что она беременна. Настя один раз пошутила на эту тему, но на самом деле нет, конечно, никто не беременный», — заявил Прохор Шаляпин.

Несмотря на то, что 41-летний певец был трижды женат, у него пока нет детей. При этом Прохор Шаляпин заверил, что готов отцовству, но его смущает лишь то, как с появлением ребенка изменится его привычный уклад жизни.

«Искренне скажу, не очень хочется трудностей, связанных с детьми, вот этой головной боли. <…> Я очень хотел бы иметь хотя бы троих детей. Я всегда об этом говорил, с самого юного возраста. Но так, чтобы они жили отдельно от меня», — признался артист.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин высказался о новом возлюбленном Анастасии Волочковой.