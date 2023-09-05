Какие-то неправильные: Андрей Макаревич* раскритиковал евреев, живущих в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) сравнил евреев, живущих в Москве и Израиле. По его мнению, в Израиле преобладают какие-то «неправильные» евреи.

О высказываниях исполнителя сообщил сайт aif.ru.

Макаревич* считает, что евреи в России и Израиле – «абсолютно разные». Так, за границей живут некультурные евреи – «больших» музыкантов там «единицы», говорит он.

Также Макаревич* предложил отправлять таких людей в Россию, чтобы те чего-то добивались и возвращались в новом статусе.

«Иногда так и хочется сказать кому-нибудь на улице: «Чемодан, вокзал, Россия»… Нам здесь нужны только лучшие», - заключил музыкант.

Ранее актер Александр Пашутин раскритиковал Макаревича*. Он отметил, что мудрость не пришла к певцу с годами, и пожелал ему не возвращаться в Россию. В противном случае тот продолжит заниматься «словесным блудом» здесь, уверен артист.

*признан иноагентом на территории РФ