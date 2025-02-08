«Какие-то черные кресты, похоронный антураж»: Евгения Добровольская напророчила смерть на своем юбилее

Ушедшая от рака Евгения Добровольская напророчила свою смерть на юбилее. На праздновании 50-летия актрисы в театре был «похоронный антураж». Об этом в беседе с Woman.ru рассказала подруга артистки, врач Марият Мухина.

Если свое 60-летие уже тяжело больная Звезда фильма «Королева Марго» встретила на больничной койке, то в 2014 году Евгения Добровольская с размахом отметила день рождения в родном МХТ им. А.П. Чехова, где она служила более 30 лет. По случаю 50-летия актрисы в театре устроили грандиозный праздник, но, как утверждает Марият Мухина, вокруг царила траурная атмосфера.

«Все декорации были в черном цвете, какие-то черные кресты! И я так близко восприняла, что передернуло. Такая атмосфера, будто не юбилей вовсе. Символизм много значит в жизни людей. Вроде все поздравляют, а антураж похоронный, и я подумала: как же так? Отгоняла эти мысли, но все равно там чувствовала себя неуютно», — призналась подруга Евгении Добровольской.

Однако именинницу не смущал мрачный антураж торжества, а «особая энергетика» Евгении Добровольской, «которая притягивает», перекрывала весь негатив. Марият Мухина рассказала, что ее связь с актрисой оборвалась к 2020 году, когда у той начались проблемы с детьми, она занималась лечением младшей дочери. Позднее и бывший муж артистки Михаил Ефремов попал в аварию, что она также тяжело переживала.

«После аварии я ей написала, пыталась позвонить. Но то ли было с номером что-то, то ли она предпочитала не видеть никого, но мое сообщение она тогда так и не прочитала», — поделилась Марият Мухина.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии. Актриса узнала о страшном диагнозе за полтора года до смерти — у нее выявили агрессивную форму рака желудка.

Ранее сообщалось о том, что подруга Евгении Добровольской раскрыла подробности болезни актрисы.