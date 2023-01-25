«Какие красивые мы»: Давид Манукян и Агата Муцениеце стали парой

Актриса Агата Муцениеце и блогер Давид Манукян стали парой. В соцсетях оба выставили фотографии, на которых мужчины обнимает артистку за талию и целует в шею. Муцениеце подписала снимки: «Ну какие красивые мы».

Жаль, что парой они стали только для клипа, который выйдет 26 января.

Манукяну написали в комментариях: «Агата, как бриллиант, украсит любого». На это бывший мужчина певицы Ольги Бузовой ответил: «Красотка». К комментарию блогер добавил красных сердец.

Многие подписчики отметили: «Очень подходите друг к другу», «Какая красивая пара», «Вы очень круто смотритесь».

Напомним, Муцениеце 9 лет состояла в браке с актером Павлом Прилучным. В 2020 году они развелись. В союзе появились двое детей. Мужчина благополучно женился второй раз, а Муцениеце не спешит с замужеством. На днях актриса заявила, что не одна, и раскрыла подробности личной жизни.