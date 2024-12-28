«Какие чудесные!»: звезда фильма «Холоп» Милош Бикович снялся с подросшим сыном в Москве

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович поделился в личном блоге редким кадром с 11-месячным сыном. Актер проводит время с семьей в предновогодней Москве.

Милош Бикович, который в январе этого года впервые стал отцом, решил отметить в Москве новогодние праздники. Актер отправился с женой и маленьким сыном в один из столичных ресторанов и опубликовал в соцсети фото с ребенком.

На снимке артист позировал в белом свитере и черных брюках за столиком на фоне исторического интерьера ресторана. Сын Милоша Биковича стоял у окна с декоративными праздничными ставнями и с интересом смотрел на улицу. Звезда «Холопа» придерживал малыша, который уже начал ходить.

«Время», — лаконично подписал кадр Милош Бикович.

Поклонники актера восхитились публикацией и отметили, что его сын очень быстро растет.

«Какое милое фото! С наступающим Новым годом, Милош!», «Уже бегает! Так незаметно вырастет еще один талантливый артист!», «Какие чудесные! С наступающим!» — написали в комментариях.

Напомним, Милош Бикович и его избранница Ивана Малич вместе с 2022 года. О жене актера известно, что она родом из Черногории, а по образованию юрист. Пара впервые появилась вместе на публике в апреле 2023 года, а уже в декабре выяснилось, что они тайно поженились. В январе 2024 года у супругов родился сын. В настоящее время артист снимается в России в кино и сериалах, а в Сербии играет на сцене Белградского драматического театра и Национального театра Белграда.

Ранее сообщалось о том, что Милош Бикович высказался о переезде в Москву.