«Какие ценности он несет?»: Виталий Бородин высказал свою позицию по поводу возвращения Моргенштерна*

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал свою позицию по поводу возвращения рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Он считает, что нельзя обесценивать статус иностранного агента, и вспомнил, как музыкант высказался о Дне Победы.

Мнение руководителя ФПБК прозвучало в эфире 360.ru.

«Давайте мы с вами вспомним, как он высказался по поводу Дня Победы. Он заявил, что День Победы вообще не стоит в России праздновать и зачем тратить на это деньги», - рассказал Бородин и добавил, что за такие высказывания нельзя снимать статус иноагента.

Политик задался вопросом, «какие ценности он в нашей стране несет?». Бородин упомянул, что Моргенштерн* популяризировал нездоровый образ жизни и, несмотря на лечение, не может поменяться.

«А никто не задумывался и не спрашивал у Моргенштерна* или окружения, сколько после его популяризации наркотиков пострадало детей, сколько разбилось семей», - размышлял Бородин.

Он уверен: если человек получал иностранное финансирование, работал на западные структуры и продвигал чужие ценности, то это стоит рассматривать как предательство страны.

«Сегодня статус иностранного агента обесценивать ни в коем случае нельзя. Как только первого такого мы вернем в нашу страну, у других возникнут вопросы. И они будут иметь право получить ответ», - заключил Бородин.

Ранее он заявил, что подруга певца Филиппа Киркорова «кинула» страну на 500 млн рублей. Речь идет об Инне Тлиашиновой.

*признан иноагентом на территории РФ