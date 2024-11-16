«Какая же я жиробасина»: Бьянка рассказала, как похудела с 90 до 49 килограммов

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, как ей удалось похудеть на 41 килограмм. По словам 39-летней исполнительницы хита «Были танцы», несколько лет назад она начала стремительно набирать вес из-за гормонального сбоя в организме.

«Я смотрела сериалы и постоянно ела, ела и ела. Я лежала и думала: „Какая же я жиробасина“. Я себе настолько перестала нравиться, что стеснялась выйти куда-то поплавать в купальнике. Вес прибавляет возраст. Также мне стало очень тяжело танцевать, а я же много танцую на сцене», - разоткровенничалась Бьянка в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Она подчеркнула, что начала бороться с весом, ограничивать себя в еде, заниматься спортом, но ничего не помогало. В итоге артистка обратилась к эндокринологу, который прописал ей гормональные препараты.

«Мне еще делали капельницы, которые притупляли чувство голода. И буквально через две недели я заметила, что вес начал уходить», - отметила Бьянка.

По ее словам, под контролем врача удалось похудеть с 90 до 49 килограммов и удержать новый вес.

Ранее Бьянка призналась, что сделала абдоминопластику. По словам знаменитости, ей исправили зону живота и выкачали жир у ног. На операцию она потратила около 3 миллионов рублей.