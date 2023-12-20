«Какая же ты сволочь»: стало известно об обидах Глюкозы на мужа

Муж певицы Глюкозы вспомнил, как извинялся перед супругой из-за розыгрыша. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Джарахов».

По словам Александра Чистякова, все произошло еще несколько лет назад, когда певицу выбрали в качестве участницы шоу «Розыгрыш». Тогда организаторы попросили о помощи супруга артистки. Александр Чистяков рассказал, что вспомнил о желании Глюкозы сыграть роль Лары Крофт. Тогда было принято решение организовать фейковые пробы с продюсером якобы из Голливуда.

«Они наняли актера-француза, изображавшего продюсера. Он сидел в офисе, у него стояла фотография с Брэдом Питтом и с кем-то еще, очень хорошо отфотошопленные. Я сказал: „Слушай, Наташ, они наконец прислали продюсера. Они хотят с тобой встретиться и обсудить съемки чего-то в стиле Лары Крофт“», — рассказал он.

По словам мужчины, жена с большим воодушевлением восприняла новости о возможных пробах и сразу же поехала в офис к продюсеру.

Однако в какой-то момент гость из Голливуда отошел из кабинета, в который позже ворвались сотрудники полиции. Впрочем, Глюкоза не растерялась и быстро обезвредила переодетых в правоохранителей актеров.

По словам Чистякова, после этого случая ему пришлось извиняться перед супругой за то, что он ее обманул.

«Я купил огромный букет роз и приехал в ресторан, чтобы с ней увидеться. И она говорит: „Какая же ты сволочь! Я поняла, что розыгрыш, но я до последнего момента хотела верить, что продюсер настоящий“. Мне, конечно, было ее жаль», — вспомнил он.

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