«Амнезия какая-то»: певица Глюкоза забыла слова своих песен

Певица Глюкоза заявила, что не помнит слова своих песен. Об этом артистка заявила во время викторины Telegram-канала ZHARA MAG.

Во время викторины звезде предстояло угадать отсылки к песням других исполнителей. В их числе были тексты композиций Jony и Клавы Коки и других артистов шоу-бизнеса. Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы — прим. «Страсти») ничего не узнала, а свои ответы на вопросы она назвала «полным провалом».

«У меня вообще амнезия какая-то. Я вообще ничего не помню, кто чего и куда…Вы знаете, это не для меня викторина. Я свои-то слова песен не помню, не то, что чужие», — поделилась исполнительница.

Ранее мы писали, что Глюкоза, едва оправившись от пребывания в бомбоубежище в Израиле и вернувшись в Россию, сообщила о смерти любимой собаки. Артистка назвала пса настоящим членом семьи, который был рядом на протяжении 13 лет.