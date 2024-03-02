«Какая я была худая!»: Агата Муцениеце рассказала, как ее поздравили с днем рождения дети

Актриса Агата Муцениеце накануне отпраздновала день рождения — ей исполнилось 35 лет. В своей соцсети звезда поделилась, какой подарок для нее подготовили ее дети — 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия. Об этом сообщает Super.ru.

Агата Муцениеце рассказала, что дети подготовили для нее огромный плакат с поздравлениями и фотографиями, сделанными в разные периоды ее жизни. Актриса опубликовала в личном блоге видео с подарком.

«Ты смотри, какая я была худая! Вау!» — восхитилась Агата Муцениеце.

Более того, по признанию знаменитости, на некоторых снимках она себя еле узнала. Дочь актрисы Мия и помощница серьезно покопались в архивах. Однако сын знаменитости Тимофей признался, что он плакат не рисовал, но у нег была другая задача — он старался сделать так, чтобы актриса не увидела подарок раньше времени.

Напомним, Агата Муцениеце попросила поклонников вместо подарков для нее помочь благотворительному фонду Константина Хабенского.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце заявила, что ее бывший супруг Павел Прилучный запретил детям увозить домой его подарки.