«Пусть сходит к психологу»: Сергей Соседов дал совет разозлившейся на него Люсе Чеботиной

Сергей Соседов не понял, почему на него обиделась певица Люся Чеботина после его слов об отсутствии у нее таланта. По мнению телеведущего, звезда не умеет воспринимать критику.

Как пояснил Соседов, Чеботиной внушили, что она «крутая, талантливая, умная». Но критик остается неизменным в своем мнении о ее вокальных данных. Сергей отметил, что пытается только помочь исполнительнице хита «Солнце Монако», а в ответ получает «лишь хейт и агрессию». Телеведущий посоветовал Люсе обратиться к специалисту по ментальным проблемам.

«Пусть сходит к психологу, к экспертам по ментальным проблемам, чтобы стать менее восприимчивой к критике, менее слабой, а уж тем более — к объективной и честной критике. Это основа для роста», — приводит его слова «Общественная служба новостей».

Со слов Соседова, Чеботина должна радоваться, что о ней говорят и «не устраивать распальцовку на пустом месте».

Напомним, Сергей Соседов назвал Люсю Чеботиной бездарной певицей, у которой нет потенциала. Артистка в ответ на это призвала протереть очки и прекратить упоминать ее имя. Позже он заявил, что журналисты исказили его слова. В окружении Чеботиной высказали идею, что она заплатила Соседову за критику.