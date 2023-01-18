«Какая тут интимная жизнь»: одержимая сексом Волочкова больше не сможет ублажать мужчин

На днях Анастасия Волочкова сделала откровенное признание, что жить не может без секса. Для балерины интим – это один из главных критериев здоровых и счастливых отношений. По словам экс-примы Большого театра, она настолько любит плотские утехи, что от долгого их отсутствия она начинает «лезть на стены». Правда, теперь Анастасии будет не до игр под одеялом. Из-за полученной недавно травмы паха Волочковой придется лишиться удовольствия.

Заведующий отделения спортивной травматологии Максим Королев считает, что из-за повреждения у балерины может возникнуть «синдром приводящих мышц», который в свою очередь вызывает сильные боли. Эксперт подчеркнул, что можно подобрать определенные позы в сексе, в которых не будет дискомфорта, однако это довольно сложно. И лучше на время отказаться от интима в принципе.

«Существуют различные позы — тут уже по болевым ощущениям. Если это настолько болит и приносит боль при движениях, то какая тут интимная жизнь», - заявил Максим Королев.

Чтобы поскорее поправиться, по словам врача, Анастасии требуется покой. Мышцам нужно вновь прийти в тонус и восстановиться. При сильных болях медик рекомендует использовать при передвижениях ходунки или костыли.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила о несчастье, которое с ней произошло во время отпуска на Мальдивах. Балерина показала поклонникам ногу в крови.