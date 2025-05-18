«Какая-то жуть с фриками»: Юрий Лоза жестко высказался о «Евровидении» и предложил альтернативу

Юрий Лоза резко высказался о песенном конкурсе «Евровидение». В беседе с aif.ru исполнитель хита «Плот» заявил, что некогда музыкальное состязание превратилось в «какую-то жуть» с «бородатыми женщинами» и «фриками».

По мнению артиста, «Евровидение» давно перестал быть музыкальным конкурсом, в его основе теперь лежит политика.

«Да потому что это не музыкальный конкурс. Одно то, что нас там нет, говорит о том, что это политический конкурс. Музыка там на пятом месте. На первом месте — политика», — отметил Юрий Лоза.

Композитор также подчеркнул, что организаторы нарушают правила конкурса. Юрий Лоза возмущен тем, во что сейчас «превратили» «Евровидение» с мужеподобными женщинами и «фриками» среди участников.

«В документах говорилось о том, что этот конкурс должен сближать народы. Поэтому изначально все пели на своих языках, рассказывали о своих странах, а потом победители на своем языке вели этот конкурс… А сейчас это жуть какая-то просто. Очень трудно подобрать слова, которые бы соответствовали тому, во что превратили „Евровидение“, перевернули все с ног на голову с бородатыми женщинами, с этими фриками», — высказался певец.

Артист также предложил альтернативу: вместо «Евровидения» смотреть трансляции музыкальных фестивалей в Сан-Ремо или «Славянский базар», чтобы «сохранить нормальные нервы».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» «шоу фриков и деградантов».