«Какая-то тотальная вульгарность»: мачеха Ариадны ответила на обвинения Волочковой

Мачеха Ариадны заявила о вульгарности Анастасии Волочковой после ее обвинений. Елена Николаева прокомментировала высказывание балерины в беседе с Woman.ru.

По словам Волочковой, Ариадна жалуется на отношение к ней отца и его супруги. Она утверждает, что девушка чувствует себя лишней в семье, где появились маленькие дети. Елена Николаева опровергла высказывание балерины. Телеведущая заявила об обиде на Волочкову, у которой вульгарный «язык обращения».

«От всех вот этих отсылок ко мне, к моим детям как-то сдавливает в груди. Смущает какая-то тотальная вульгарность и язык обращения. Честно говоря, мне всегда наивно, очевидно, казалось, что балерины — это такие красивые люди, которые пропитаны музыкой, статью и движениями», — высказалась телеведущая.

Елена уточнила, что у Ариадны прекрасные отношения с ее сыновьями и отцом. При этом она не стала отрицать, что девушка уже не живет с ними: дочь Волочковой переехала к парню.

«Сейчас она не живет с нами, пробует строить личную жизнь, она живет с парнем. Это нормальный шаг для взрослой девушки, у них любовь. Мы порой видимся, часто не получается, Ариша живет далеко от центра, но иногда приезжает в гости», — резюмировала знаменитость.

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