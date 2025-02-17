«Какая-то сплетня очередная»: сестра Фриске отреагировала на новость о смертельной болезни Лисовца
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В Сети появились тревожные новости о выявленном раке у 52-летнего стилиста Владислава Лисовца. Сестра Жанны Фриске Наталья, которая близко общалась с телеведущим, усомнилась в их достоверности.
Наталья не так часто общается со знатоком моды, но периодически поддерживает с ним связь. Сестра Фриске призналась, что ничего не слышала о болезни товарища.
«Я не знаю, к сожалению. Может, это просто какая-то сплетня очередная», — приводит слова Натальи 360.ru.
Мама Натальи и Жанны Ольга пояснила, что около четырех лет не общалась с Лисовцом. Стилиста она назвала «очень хорошим мальчишкой», добавив, что в России пока нечем лечиться.
Напомним, Лисовец якобы узнал о раке осенью 2024 года, когда обратился в больницу с жалобами на самочувствие. Обследование выявило у стилиста опухоль на поздней стадии. Первый этап терапии не принес успеха - у звезды начали выпадать волосы, а на изменение в его состоянии обратили внимание поклонники.