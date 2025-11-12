«Какая-то ошибка»: Марк Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц после пяти лет брака

Марк Богатырев опроверг новость о разводе с Татьяной Арнтгольц и назвал «ошибкой». Слова актера приводит Super.ru.

12 ноября в СМИ появилось сообщение о разводе актеров со ссылкой на картотеку суда. Отмечалось, что супруги решили разойтись после 5-летнего брака, в котором родился сын Данила.

В беседе с журналистами звезда «Кухни» опроверг новости, назвав их «ошибкой».

«Нет, это не правда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — заявил он.

К слову, слухи о проблемах в паре появились уже давно. В прошлом году Марка заметили в баре с блондинкой без обручального кольца.

Ранее Богатырев дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал об увлечениях сына и семейной жизни.

