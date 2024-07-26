«Какая-то издевательская»: Лариса Лужина рассказала о песне, которую ей посвятил Владимир Высоцкий

Актриса Лариса Лужина рассказала, что Владимир Высоцкий посвятил ей песню «Она была в Париже». Звезда фильма «Вертикаль» призналась, что сначала была разочарована, так как героиня композиции показалась ей «дурочкой полной».

При этом долгое время считалось, что музыкант посвятил эту песню своей возлюбленной Марине Влади, но режиссер Станислав Говорухин раскрыл правду.

«Мне песня не понравилась, какая-то издевательская, с каким-то юмором, выставляет меня какой-то дурочкой полной. О ней все забыли, а потом было 25-летие фильма, Володя уже умер, мы пришли в Говорухиным, и кто-то задал вопрос про Влади, а он ответил: «Он посвятил песню не Марине, а Лариске», - рассказала Лужина в интервью RTVi.

При этом актриса призналась, что позже изменила свое мнение и сейчас даже ее внуки и правнуки выучили хит и радуются, если слышат его.

Ранее Лариса Лужина оказалась владелицей недвижимости в Болгарии. Она призналась, что из-за санкций уже несколько лет не может попасть в свою квартиру.