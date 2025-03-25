Актриса Мария Голубкина до последнего ухаживала за тяжелобольной матерью

25 марта в Москве проходит церемония прощания со звездой фильма «Гусарская баллада» Ларисой Голубкиной. На гражданскую панихиду пришла и жена актера Ивана Охлобыстина, которая близко дружит с дочерью актрисы. В разговоре с журналистами Оксана Охлобыстина сообщила, что Мария Голубкина до последнего ухаживала за тяжелобольной матерью. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Актриса, которая уже давно общается с семьей Ларисы Голубкиной, знала о тяжелом заболевании народной артистки РСФСР. Последние годы звезда «Гусарской баллады» провела в специализированном пансионате, где получала надлежащий уход. Сама актриса признавалась, что мечтала о такой жизни «на склоне лет». Однако Мария Голубкина не оставила мать и продолжала за ней ухаживать.

«Мария Голубкина ухаживала за мамой до последнего», — заявила Оксана Охлобыстина.

Напомним, единственная дочь Ларисы Голубкиной родилась вне брака. В 1977 году актриса вышла замуж за Андрея Миронова, и он удочерил Марию. Отношения с наследницей у артистки всегда были непростыми. Более того, поговаривали, что в последние годы Мария даже оградила мать от близких друзей, запрещая с ними общаться. При этом актриса никогда не отзывалась о дочери плохо. Лариса Голубкина признавалась: она всегда «делала все по отношению к Маше — и любила, и хвалила».

Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. В 2014 году знаменитости диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

Ранее мы писали о том, что Лариса Голубкина высказалась об ошибках в воспитании дочери.