Опубликовано 16 сентября 2024, 18:251 мин.
«Какая старуха»: дочь певицы Славы показала лицо без фильтров и макияжа
Дочь певицы Славы Александра Морозова показала лицо без фильтров и макияжа.
© Starface.ru
Дочь певицы Славы Александра Морозова показала лицо без фильтров и макияжа. Она появилась в естественном виде в соцсетях вскоре после возвращения в столицу.
«Я только прилетела, а Москва уже закрутила в своем ритме», - сообщила Морозова.
Александра рассказала, что сын мило встретил родителей. Поначалу малыш смущался.
Интернет-пользователи обратили внимание на внешность дочери Славы. Одни писали: «Какая старуха», «Да, конечно, не такая яркая красотка, как на фото вверху». Другие отмечали, что Александра «настоящая, красивая». «Молодец, естественная, хорошая девчонка», - комментировали в Сети.
Ранее Слава рассказала, что худеет благодаря аналогу «Оземпика».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева