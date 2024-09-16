«Какая старуха»: дочь певицы Славы показала лицо без фильтров и макияжа

Дочь певицы Славы Александра Морозова показала лицо без фильтров и макияжа. Она появилась в естественном виде в соцсетях вскоре после возвращения в столицу.

«Я только прилетела, а Москва уже закрутила в своем ритме», - сообщила Морозова.

Александра рассказала, что сын мило встретил родителей. Поначалу малыш смущался.

Интернет-пользователи обратили внимание на внешность дочери Славы. Одни писали: «Какая старуха», «Да, конечно, не такая яркая красотка, как на фото вверху». Другие отмечали, что Александра «настоящая, красивая». «Молодец, естественная, хорошая девчонка», - комментировали в Сети.

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