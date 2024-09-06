Певица Слава рассказала, что худеет благодаря аналогу «Оземпика». Об этом сообщает StarHit.

Певица Слава пришла на очередную красную дорожку заметно похудевшей — на ней было кожаное облегающее платье, которое подчеркивало стройную фигуру знаменитости. Журналисты поинтересовались у нее, как ей удалось так похудеть. Певица ответила, что воспользовалась специальным препаратом, российским аналогом «Оземпика».

«Он мне очень хорошо помог. Я сейчас не рекламирую ничего. Я все обсудила с врачом. У самой у меня силы воли не хватило», — заявила она.

По словам Славы, у лекарства есть и обратная сторона в виде побочных эффектов.

«Вводит в депрессивное состояние и слабость. Но когда ты смотришь на себя в зеркало, вся депрессия уходит!» — рассказала она.

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