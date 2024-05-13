«Какая роскошная»: подписчики пришли в восторг от снимков мамы сбежавшего в США Андрея Бурковского

Уехавший из России Андрей Бурковский осваивается вместе с семьей в Америке. Он активно играет в спектаклях в США и даже решил открыть школу актерского мастерства. Звезда «Медиатора» не забывает и о родных: он публично обратился к маме в социальных сетях.

12 мая отмечают Международный день матери. В честь праздника артист трогательно обратился к родительнице.

«Мама, поздравляю с Днем матери», — обратился он к 65-летней Галине Бурковской.

На снимке, опубликованном в соцсетях, Галина стоит в ярком черно-бежевом платье с пайетками. Мама артиста сделала яркий макияж для снимка, на котором позирует с бокалом спиртного.

Подписчики пришли в восторг от фотографии женщины.

«Какая роскошная», «Прекрасная», «Восхитительная», «Какая у вас красивая и модная мама», «Блестяще выглядит», «Как молодо выглядит», «Вот это гены у вас», — написали они.

Галина Бурковская — бизнесвумен. Она владеет несколькими ресторанами в Томске. Актер неоднократно рассказывал, что его мать любят жители города, поэтому в ее день рождения телефон «разрывается» от звонков.

Звезда «Медиатора» уехал в США в конце 2022 года. Пока неизвестно, перебрался ли он туда насовсем. Мать Бурковского рассказывала, что актер планирует поступить на факультет режиссуры в США и вернется домой после окончания обучения.

Ранее актер Андрей Бурковский трогательно обратился к сыну в день его 13-летия. Подробнее читайте здесь.