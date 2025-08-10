«Какая разница, кто сколько зарабатывает?!»: подруга заступилась за «альфонса» Николая Сердюкова

Этим летом Ксения Бородина вышла замуж в третий раз за Николая Сердюкова. Пара постоянно сталкивается с хейтом в свой адрес — многие считают, что избранник телеведущей совсем ей не подходит. В эфире нового выпуска подкаста «Переговорка» на «Радио 1» с продюсером Георгием Иващенко блогер Евгения Кривцова заступилась за друга, которого считают альфонсом.

По мнению недоброжелателей, Николай Сердюков зарабатывает намного меньше Ксении Бородиной и является альфонсом. Звезда реалити-шоу «Дом-2» не раз отбивалась от хейтеров, утверждая, что ее возлюбленный может обеспечить не только себя, но и семью.

«Альфонсы — это ваши болячки, страхи, фантазии и больная психика. Мужчина, если и меньше женщины зарабатывает, но явно больше многих их вас, уже не альфонс. Пишу и самой противно, что такое приходится объяснять», — возмущалась недавно Ксения Бородина.

Поддержать звездную пару решила и подруга Николая Сердюкова. Евгения Кривцова отметила: не важно, кто больше зарабатывает, куда важнее чувства между людьми.

«В какой момент в нашем мире произошло то, что если мужчина зарабатывает меньше женщины, то он альфонс, каблук, брелок… Как его только не называют. Мне это неприятно. <…> Какая разница, кто сколько зарабатывает?! Иногда люди зарабатывают миллиарды, но они могут быть настолько несчастны в браке… Им изменяют, их предают, унижают. А здесь люди любят друг друга», — заявила блогер.

Евгения Кривцова подчеркнула, что Николай Сердюков всегда поддерживает свою избранницу, и именно такой мужчина был нужен ей рядом: «Там финансовые потребности закрыты, там были потребности в любви». Блогер также заверила: супруг Ксении Бородиной не испытывает трудностей с деньгами.

«Он летал не по бартеру, а все оплачивал сам. А еще он копил на квартиру и, возможно, он просто эти деньги стал вкладывать в любимую Ксюшу. Коля сам купил Ксении кольцо, знаю ребят, которые помогали ему делать. У Коли есть деньги, все у него хорошо», — отметила Евгения Кривцова.

