«Какая прелесть»: актриса Алена Яковлева посмеялась над внесением ее в украинский санкционный список

Народная артистка России, ведущая актриса Московского академического театра сатиры Алена Яковлева прокомментировала включение ее Украиной в список лиц, «угрожающих нацбезопасности».

«Какая прелесть! Пусть они считают, что я угрожаю их нацбезопасности. А что, могло быть иначе? Я публичный человек - все вполне закономерно. Вот чем мне это может грозить? Меня что, собирается забрать СБУ? Значит, с Машковым вместе туда и пойдем дружными рядами», - сказала актриса в беседе с интернет-изданием «Абзац».

Ранее стало известно, что власти Украины внесли шесть российских актеров в свой регулярно пополняемых список лиц, «угрожающих нацбезопасности». Помимо Яковлевой список пополнили Владимир Машков, Наталия Антонова, Антон Батырев, Сергей Векслер и Виталий Гогунский.

Также украинские власти добавили в санкционный список пять IPTV-сервисов - потому что они полностью или частично направлены на работу с российской аудиторией, используют русский интерфейс и размещают рекламу для россиян.