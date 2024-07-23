Ани Лорак вышла в свет с изменившейся до неузнаваемости 13-летней дочерью

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, прилетела в Баку на открытие фестиваля Эмина Агаларова Dream Fest. Компанию 45-летней звезде составила изменившаяся до неузнаваемости 13-летняя дочь София.

Девочка вышла на красную дорожку вместе с мамой и поразила присутствующих новым образом. Она тонировала волосы в красноватый оттенок, изменила форму бровей и в целом стала выглядеть гораздо старше.

«Мы работаем над музыкой. Дочка сама пишет музыку», — похвасталась Лорак достижениями наследницы.

При этом София рассказала журналистам, что главное для нее – это здоровье мамы.

«Если ей будет хорошо, то и мне будет хорошо», — поделилась девочка в беседе с Woman.ru.

Ранее Ани Лорак рассказала, как смогла добиться идеальной фигуры. В последнее время поклонники все чаще стали замечать, как преобразилась артистка. Ее даже сравнивают с Дженнифер Лопес. Как оказалось, все это заслуга бойфренда исполнительницы Исаака Виджрака, а вовсе не пластического хирурга.