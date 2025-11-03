«Какая она роскошная»: Татьяна Овсиенко поразила кардинальным преображением на сольном концерте

Певица Татьяна Овсиенко впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве. Артистка удивила зрителей новым образом в мини-шортах.

Экс-солистка «Мираж» предпочитает появляться на сцене в брючных костюмах. Теперь же она выступила в коротких шортах.

«Все эти шесть лет мы много раз ее просили не прятать красоту. Наконец-то она нас услышала. Какая она сегодня роскошная была: глаз не оторвать!», — приводит слова восторженных фанатов звезды mk.ru.

В недавнем интервью Овсиенко делилась желанием вернуться на каблуки, которое не могла осуществить из-за давней травмы. Однако в этот вечер Татьяна пела в туфлях: по всей видимости, звезде 90-х удалось преодолеть свой страх.

Певица в конце вечера поблагодарила фанатов за преданность и любовь, а те, в свою очередь, подарили ей букеты цветов. Овсиенко также пообещала поклонником больше надолго не пропадать и продолжать радовать своим творчеством.

Ранее Овсиенко признавалась, что 17 лет встречалась с женатым предпринимателем Александром Меркуловым. По словам Татьяны, ее не интересовала семейная жизнь избранника, поскольку она сама была свободной женщиной.