Какая мерзость: Светлана Бондарчук ужаснула поклонников своей едой

Телеведущая Светлана Бондарчук в свои 54 года выглядит прекрасно. Стройная блондинка примеряет на себя самые откровенные наряды и любит делать фотографии в стиле ню. Многих интересует, чем питается звезда. На днях она ужаснула публику, когда показала свой рацион.

Сейчас знаменитость отдыхает в Таиланде вместе со своим молодым мужем, дизайнером Сергеем Харченко. Они путешествуют и пробуют необычные деликатесы. Светлана показала на фото жареного скорпиона на палочке.

«Вчера был первый вечер в Бангкоке, очень туристический. А сегодня мы прошли 12 километров по реальному городу, проехали пол города на тук-туке и еще на лодке по реке. Позавтракали и пообедали в нереально вкусных и неожиданных местах», – поделилась артистка в личном микроблоге.