Какая мерзость: Светлана Бондарчук ужаснула поклонников своей едой
Телеведущая Светлана Бондарчук попробовала опасный деликатес на отдыхе.
Фото: Соцсети Светланы Бондарчук
Телеведущая Светлана Бондарчук в свои 54 года выглядит прекрасно. Стройная блондинка примеряет на себя самые откровенные наряды и любит делать фотографии в стиле ню. Многих интересует, чем питается звезда. На днях она ужаснула публику, когда показала свой рацион.
Сейчас знаменитость отдыхает в Таиланде вместе со своим молодым мужем, дизайнером Сергеем Харченко. Они путешествуют и пробуют необычные деликатесы. Светлана показала на фото жареного скорпиона на палочке.
«Вчера был первый вечер в Бангкоке, очень туристический. А сегодня мы прошли 12 километров по реальному городу, проехали пол города на тук-туке и еще на лодке по реке. Позавтракали и пообедали в нереально вкусных и неожиданных местах», – поделилась артистка в личном микроблоге.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Некоторых поклонников ужаснула еда Бондарчук, но многие позавидовали теледиве, ведь она отдыхает в таком экзотическом месте.
Ранее мы писали о том, как Светлана с плеткой устроила ролевые игры в Сети. На новом кадре Бондарчук появилась не в костюме госпожи, а в пиджаке цвета фуксии, широких серебристых брюках и белой футболке. Артистка дополнила свой образ элегантными босоножками и неожиданным аксессуаром из секс-шопа. «А ты был хорошим в этом году? Или очень хорошим?» — подписала пост теледива.