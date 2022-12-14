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НАШ ШОУБИЗ
16:46, 14 декабря 2022
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53-летняя Светлана Бондарчук с плеткой устроила ролевые игры в Сети

53-летняя Светлана Бондарчук с плеткой устроила ролевые игры в Сети

Пока звезды шоу-бизнеса публикуют предновогодние фотографии с украшенными елочками и праздничным декором, телеведущая Светлана Бондарчук устроила в личном микроблоге ролевые игры. 53-летняя звезда опубликовала снимок, на котором позирует с плеткой в руке.

На новом кадре Бондарчук появилась не в костюме госпожи, а в пиджаке цвета фуксии, широких серебристых брюках и белой футболке. Артистка дополнила свой образ элегантными босоножками и неожиданным аксессуаром из секс-шопа.

«А ты был хорошим в этом году? Или очень хорошим?» — подписала пост теледива.

53-летняя Светлана Бондарчук с плеткой устроила ролевые игры в Сети

Фото: a030aa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники оценили новый кадр знаменитости и написали, что она потрясающе выглядит. А некоторые почувствовали себя неловко после таких вопросов.

«Стараюсь быть хорошей», «Разной была: и очень хорошей, и очень плохой, разной», «Еще есть время им стать», «Красавица», «Яркое вам к лицу», – пишут в комментариях.

Напомним, что в прошлом Светлана была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. Они развелись в 2016 году. Через четыре года женщина отправилась под венец во второй раз – с бизнесменом Сергеем Харченко. Пользователи Сети отмечают, что в браке с ним теледива стала вести себя более раскованно и показала себя, как сексуальную женщину.

Недавно Светлана Бондарчук поделилась редким кадром особенной дочери.

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