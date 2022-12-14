53-летняя Светлана Бондарчук с плеткой устроила ролевые игры в Сети

Пока звезды шоу-бизнеса публикуют предновогодние фотографии с украшенными елочками и праздничным декором, телеведущая Светлана Бондарчук устроила в личном микроблоге ролевые игры. 53-летняя звезда опубликовала снимок, на котором позирует с плеткой в руке.

На новом кадре Бондарчук появилась не в костюме госпожи, а в пиджаке цвета фуксии, широких серебристых брюках и белой футболке. Артистка дополнила свой образ элегантными босоножками и неожиданным аксессуаром из секс-шопа.

«А ты был хорошим в этом году? Или очень хорошим?» — подписала пост теледива.