«Не совсем все получилось»: Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение Ковальчук

Харламов признался, что не смог подняться с колен после предложения Ковальчук. Об этом он рассказал в шоу «Кстати».

Гарик Харламов недавно показал обручальное кольцо на руке своей возлюбленной Катерины Ковальчук. Соведущие комика попросили рассказать его в подробностях о том, как он сделал предложение руки и сердца.

По словам Харламова, все прошло не совсем так, как он задумывал.

«Да, я сделал предложение своей Катюхе. На самом деле, там ничего такого. Скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался пока она скажет „да“. Потом она помогла мне встать, не совсем все получилось. И уже когда поднялся, понял, что больше никогда вставать на колено в этой жизни не буду», — рассказал он.

Харламов добавил, что в день, когда он подарил кольцо, у Ковальчук были съемки — с площадки она вышла заплаканная и в гриме. Все дело в том, что в этот день снимали сцену со слезами актрисы.

Ранее мы писали о том, что Гарика Харламова засняли с копией Кристины Асмус.