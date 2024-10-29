«Генетический материал ближайшей подруги»: кто является родной матерью детей Пугачевой и Галкина*

Светская львица Алена Кравец рассказала, что говорят о рождении младших детей певицы Аллы Пугачевой на Рублевке. Предположительно, родной матерью двойняшек может быть вовсе не Примадонна, а ее близкая подруга. Об этом узнал aif.ru.

По словам Кравец, у нее есть информация, что помогла родиться Гарри и Лизе приятельница Аллы Борисовны — бизнесвумен Алина Редель.

«Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачевой. <…> Но, как говорится, я свечку не держала. И допускаю мысль, что Пугачева сама могла заморозить яйцеклетки. Я тоже слышала такую версию. Но мало верю в нее», - заявила Алена.

Отметим, что Лиза и Гарри вынуждены скитаться по загранице вместе с родителями. Сначала они жили и учились в Израиле, потом перебрались с матерью на Кипр, затем в Латвию. Сейчас, предположительно, звездная семья вновь в Лимасоле, где у Пугачевой с Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ) есть пентхаус.

Ранее на Рублевке раскрыли, какую пенсию получает уехавшая из России Алла Пугачева.

*(Признан иноагентом на территории РФ)