«Какая красивая»: Филипп Киркоров присмотрел невесту для 11-летнего сына Мартина

Народный артист России Филипп Киркоров нашел для своего 11-летнего сына Мартина невесту. Об этом он объявил публично, но выставил условие, при котором кандидатура будет окончательно одобрена. Юная поклонница певца должна показать маму и предоставить приданное. Об этом сообщает портал Вокруг ТВ.

Недавно Филипп дал концерт в Сочи, на котором познакомился с юной поклонницей – ровесницей своего младшего ребенка. Девочка по имени Амелия подошла к Киркорову, чтобы вручить ему портрет, и вокалист не смог проигнорировать ее красоту. Он подозвал к себе ребенка и заявил, что она вполне сможет стать невестой его сына.

«Какая невеста красивая! Ну-ка покрутись. Перед тем, как знакомиться, покажи маму с приданым», - заявил певец.

Отметим, что Филипп довольно часто получает подарки. Иногда это какие-то сувениры от поклонников, а порой весьма дорогие вещи. Так, стало известно, что Киркоров стал обладателем часов за 18 тысяч долларов. Дорогостоящий аксессуар достался Киркорову от известного бутика.

Ранее у Филиппа Киркорова обнаружили долг перед налоговой в размере 3,3 миллионов рублей.