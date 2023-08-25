Юрист рассказала, что ожидает Киркорова за неуплату 3,3 миллиона рублей долга

Певец Филипп Киркоров с середины лета отдыхает вместе со своими детьми за границей. Король эстрады временно обосновался в Греции, где располагается его любимый курорт, и, по всей видимости, не спешит возвращаться на родину. Тем временем в России у артиста могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Оказалось, что исполнитель задолжал государству 3,3 миллиона рублей. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, что ждет звезду в случае непогашения долгов.

По словам специалиста, государство тщательно следит за исполнением гражданами своих налоговых обязательств, так как эти средства идут в бюджет. В связи с важностью своевременной уплаты в законодательстве предусмотрены три вида ответственности за наличие просрочки.

Административная ответственность предусматривает наказание за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету. Это может выражаться, например, в занижении сумм налогов и сборов не менее чем на 10%.