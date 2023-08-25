Юрист рассказала, что ожидает Киркорова за неуплату 3,3 миллиона рублей долга
Юрист Подгрудкова рассказала, что ждет Киркорова за неуплату миллионов налоговой.
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Певец Филипп Киркоров с середины лета отдыхает вместе со своими детьми за границей. Король эстрады временно обосновался в Греции, где располагается его любимый курорт, и, по всей видимости, не спешит возвращаться на родину. Тем временем в России у артиста могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Оказалось, что исполнитель задолжал государству 3,3 миллиона рублей. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, что ждет звезду в случае непогашения долгов.
По словам специалиста, государство тщательно следит за исполнением гражданами своих налоговых обязательств, так как эти средства идут в бюджет. В связи с важностью своевременной уплаты в законодательстве предусмотрены три вида ответственности за наличие просрочки.
Административная ответственность предусматривает наказание за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету. Это может выражаться, например, в занижении сумм налогов и сборов не менее чем на 10%.
Необходимо отметить, что этот тип ответственности, вероятнее всего, напрямую не коснется Филиппа Киркорова, но может коснуться его бизнеса, который выстроил свою репутацию именно за счет певца. Самой тяжелой формой наказания по данному виду правонарушения является дисквалификация на срок до 2 лет.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Второй вид ответственности — налоговый. По словам юриста, в этом случае начисляются пени и штрафы на просроченную задолженность. Размер ставки, по которой будут начисляться денежные санкции, зависит от статуса налогоплательщика: является ли он индивидуальным предпринимателем, юридическим или физическим лицом.
Самое страшное, что может грозит Киркорову — уголовная ответственность. Она последует в том случае, если выяснится, что размер задолженности звезды превышает за последние три финансовых года подряд 2,7 миллиона рублей, заявила Подгрудкова. Существует и особо крупная задолженность — за последние три финансовых года подряд она должна превышать 13,5 миллиона рублей. Самой тяжелой формой наказания по данному виду преступления является лишение свободы на срок до 3 лет.
Помимо изложенного, ФНС России при наличии задолженности по налогам имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности в определенном размере с учетом начисленных пеней и штрафов.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
А если Киркоров затянет с возвратом налоговой задолженности при наличии вынесенного судом акта, то его могут признать банкротом.
Если налогоплательщик даже при наличии судебного акта затянет с возвратом задолженности, налоговая может обратиться в суд с заявлением о признании такого лица банкротом. Именно при процедуре банкротства у налоговой будет большой набор инструментов по возврату имущества должника и его последующей продаже, чтобы погасить задолженность.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее король российской эстрады поделился у себя в личном блоге впечатлениями от отдыха в Греции. Киркоров сообщил, что не хочет возвращаться в Россию с морского побережья. При этом артист поспешил успокоить фанатов: в августе он все же прилетит на родину, чтобы выступить на концерте в Сочи.