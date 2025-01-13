«Как жутко»: жену Александра Цекало сравнили с Майклом Джексоном на новой фотографии

Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала новую фотографию. Интернет-пользователи сравнили девушку с певцом Майклом Джексоном.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

На свежем фото Дарина позирует в сером спортивном костюме и черных очках. Она выглядела чрезмерно худой.

В Сети писали: «Один в один Майкл Джексон», «Зачем так худеть?», «Хотела стать эльфийкой, а стала Майком Джексоном», «Как же это жутко».

Помимо похудения, подписчики давно обсуждают «эльфийские» уши Дарины. Они полагают, что Эрвин сделала операцию.

Пластический хирург Надежда Петраш предположила, что вместо хирургического вмешательства жена Цекало использует самоклеящиеся пластины, так как обычно люди стремятся убрать лопоухость.

Ранее сообщалось, что Эрвин снялась без одежды и спровоцировала слухи о разводе.