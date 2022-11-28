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12:39, 28 ноября 2022
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Как жена такое позволяет: Костюшкин прижался к прелестям Анфисы Чеховой

Как жена такое позволяет: Костюшкин прижался к прелестям Анфисы Чеховой

Телеведущая Анфиса Чехова за последние несколько лет сильно преобразилась. Раньше она была известна своими пышными формами, а сейчас может похвастаться точеной фигурой. Артистка признавалась, что сбросила 30 килограммов! Недавно ее телом восхитился певец Стас Костюшкин.

Один из самых сексуальных исполнителей отечественного шоу-бизнеса снялся рядом с эффектной брюнеткой. Анфиса была в мерцающем платье с пайетками и глубоким декольте. Стас обнял 44-летнюю артистку, а она кокетливо подняла ногу. Мужчина осыпал коллегу комплиментами.

«Вот как надо худеть! Тут некоторые девочки худеют, недоедают и ходят злыми, потом всякую фигню мне пишут. Учитесь у Анфисы: позитив, добро и стройность», – подписал снимок звезда.

Как жена такое позволяет: Костюшкин прижался к прелестям Анфисы Чеховой

Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Многие пользователи Сети удивляются, как жена исполнителя не ревнует его к сексапильным коллегам. Ведь Костюшкин часто позволяет себе жаркие объятия с другими женщинами. В интервью Юлия признавалась, что ни в чем не ограничивает супруга, не проверяет его гаджеты и не ревнует.

Музыкант тоже говорил, что ничего не запрещает своей избраннице. Он даже был не против того, чтобы она снялась для мужского журнала. Напомним, что влюбленные вместе уже больше 15 лет! У них есть два сына – Богдан и Мирон. У Костюшкина есть также наследник от предыдущего брака – Мартин.

Ранее мы писали, что телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые оскорбляли ее из-за излишнего веса.

Источник:Соцсети Стаса Костюшкина
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