Как жена такое позволяет: Костюшкин прижался к прелестям Анфисы Чеховой

Телеведущая Анфиса Чехова за последние несколько лет сильно преобразилась. Раньше она была известна своими пышными формами, а сейчас может похвастаться точеной фигурой. Артистка признавалась, что сбросила 30 килограммов! Недавно ее телом восхитился певец Стас Костюшкин.

Один из самых сексуальных исполнителей отечественного шоу-бизнеса снялся рядом с эффектной брюнеткой. Анфиса была в мерцающем платье с пайетками и глубоким декольте. Стас обнял 44-летнюю артистку, а она кокетливо подняла ногу. Мужчина осыпал коллегу комплиментами.

«Вот как надо худеть! Тут некоторые девочки худеют, недоедают и ходят злыми, потом всякую фигню мне пишут. Учитесь у Анфисы: позитив, добро и стройность», – подписал снимок звезда.