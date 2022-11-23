«Ты была жирной, я никогда тебе этого не говорил»: Анфиса Чехова получила сообщение от бывшего

Телеведущая, актриса Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые оскорбляли ее из-за излишнего веса.

Всего в жизни девушки таких ухажёров было несколько.

Один - оставлял на автоответчик сообщения, другой, по словам звезды, выпустил целую статью, где открыто говорил о несовершенствах ее фигуры

Известно, что оба мужчины у Чеховой были подряд, и, скорее всего поступили так не из-за объективного недовольства ее фигурой, а преследуя цель отомстить за разрыв отношений.

Представляете, включаешь автоответчик, а там знакомый голос тебе вещает: Ты была жирной, я никогда тебе этого не говорил, но вот теперь прими эту правду, хорошо, что ты ушла. Ужасно обидно», — поделилась своими чувствами знаменитость.