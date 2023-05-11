«Как же он так мог поступить»: солист группы «Марсель» рассказал о забывчивости Киркорова

Участники группы «Марсель» стали гостями шоу «Утро на Радио Romantika» на Радио Romantika, где рассказали о своем творчестве и поделились интересной историей с участием поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Поклонники знают коллектив по хитам «Здравствуй, мам», «Не отдам», «Настроение осень».

Музыканты из Санкт-Петербурга Степан Ледков и Митя Блинов поведали о планах на ближайшее будущее и рассказали о создании альбома «Принципы». Совсем скоро коллектив собирается презентовать клип на песню «По тонкому льду», который снимают в Москве.

«Мы записали альбом с музыкантами, с которыми начинали наш творческий путь – барабанщиком Русланом Гаджимурадовым и басистом Сашей Гавриловым. Некоторое время мы были в ссоре. Но один из наших основных приоритетов – дружба. Поэтому, несмотря ни на что, спустя годы мы вновь вместе записываем и делаем музыку», – признался Степан Ледков.

Ведущий шоу на Радио Romantika Тимур Соколов поинтересовался, как артисты относятся к критике в свой адрес и оценкам со стороны. Но они говорят, что в их жизни случались разные истории. Сейчас они реагируют на это с юмором.

К примеру, недавно солисту группы прислали видео с телешоу «Маска», где звездный персонаж в костюме ответил, что его зовут Степан. Член жюри Филипп Киркоров удивился, что в шоу-бизнесе есть музыкант с таким именем. Его коллега Тимур Родригез напомнил ему о «Марсель». Поп-король ответил: «А, буду знать». Степан быстро отреагировал на забывчивость артиста.

«Потом я выкладываю это видео в Сеть, а следом, под песню «Ну как же он так мог поступить с тобой. Ведь за руку держал, обещал любовь…», фото, где мы с Киркоровым стоим в обнимку. После этого мне столько людей написало, это угар, конечно», – поделился эмоциями Степан Ледков.

Ранее Юлианна Караулова призналась в эфире Радио Romantika, почему больше не говорит об отношениях с мужем.