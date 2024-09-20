«Как же он еще и читает»: дочь Дроздова раскрыла правду о самочувствии отца

Дочь ведущего и зоолога Николая Дроздова ответила на слухи о его проблемах со зрением. Елена призналась в разговоре с 360.ru, что ее отец прекрасно видит в даль, а для чтения использует очки. По ее словам, он много читает и учит иностранные языки.

Как оказалось, ведущий «В мире животных» продолжает вести здоровый образ жизни. Его родных поражают слухи об ухудшении самочувствия артиста.

«Нет, чтобы что-то хорошее, мотивирующее узнать и об этом писать. <…> Но нет — надо придумывать какую-то дичь, и ее разгонять. Будто никому не интересны хорошие вещи», – пожаловалась дочь знаменитости.

Елена отметила, что информация о слепоте «высосана из пальца». Она призвала не волноваться за артиста и посмеяться вместе с ними. По ее словам, мужчина следит за здоровьем и даже изучает испанский язык.

«Позвонила родителям, и мы очень посмеялись. Папа был занят изучением испанского. Родители оба его учат и соревнуются в успехах», — пояснила женщина.

Наследница пояснила, что у Дроздова был опыт в чтениях лекций на испанском языке для преподавателей в университете на Кубе. После слухов о возможной слепоте мужчина сам удивился тому, какой активный образ жизни ведет.

«Надо же — как же он еще и читает, и к лекциям готовится, и тексты пишет», — добавила Елена.

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