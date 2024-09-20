Артист Геннадий Хазанов впервые за долгое время вышел в свет: набрал вес
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Актер и телеведущий Геннадий Хазанов впервые за долгое время вышел в свет. 78-летний артист в пятницу, 20 сентября посетил открытие мемориальной доски, посвященной памяти артиста Николая Сличенко, художественного руководителя цыганского театра «Ромэн». На мероприятии в Москве побывал корреспондент сайта «Страсти».
Знаменитость пребывал в хорошем настроении и общался с поклонниками. Геннадий Викторович был в темных брюках, светлой футболке и в черно-белом пиджаке с узором в полоску. Яркие желтые кроссовки сделали его образ более молодежным.
Окружающие заметили, что знаменитость сильно изменился – набрал лишний вес, а его волосы поредели. Но Хазанов был энергичен и даже произнес речь, хотя отметил, что не собирался этого делать.
«Такого чувства волнения я давно не испытывал. Я с Николаем Алексеевичем познакомился ровно 56 лет назад. Мои первые шаги на сцене, на концертной эстраде, я делал с его благословения, с его помощью. Я сейчас подошел, увидел, что пришли люди на открытие доски. Это очень хорошо. В Москве много мемориальных досок, мимо которых проходит огромное количество людей. Не только не зная, кто это, но даже не интересуясь. Наверное, потому что то, чем занимались эти люди, с трудом доходит до человеческого сердца. То, что удавалось Николаю Алексеевичу, не удавалось сделать почти никому», – поделился Хазанов.
Звезда отметил, что чувствует ощущение глубочайшей благодарности к Сличенко не только как к артисту, но и как к человеку.
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