«Вот она, Настя Ивлеева 2.0»: что не так с новым стилем 30-летнего Егора Крида

Рэпер Егор Крид 25 июня отметил юбилей. Ему исполнилось 30 лет. В честь этого он опубликовал в личном блоге фото с новой стрижкой. Портал «Страсти» разобрал образ артиста со звездным стилистом Александром Даниловым и выяснил, что с ним не так.

По словам Данилова, Егор попытался сделать то же, что и блогер Настя Ивлеева, резко сменившая стиль после возращения в медийное поле. Певец «перезагрузился», как считает Александр, чтобы выглядеть моложе.

«Ну вот она, Настя Ивлеева 2.0, перезагрузка. Все хотят быть молодыми. Коротко постригся. Если Егору Криду это нравится, то ладно, надо же как-то привлечь к себе внимание. В 30 хочет выглядеть на 20. А потом уже когда будет 50… Чем старше, тем короче юбка. Деньги есть, все есть, слава есть, семьи нет», - заявил Данилов.