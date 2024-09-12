«Как же муж позволил?»: 41-летнюю Юлию Ковальчук раскритиковали за шорты и яркий макияж

Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали за провокационную фотосессию. 41-летняя экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала в своем блоге снимок, на котором запечатлена в коротких шортах и открытом топе, поверх которого надела кожаный жакет.

Образ она дополнила ярким макияжем с густым стрелками на глазах. Кроме того, Юлии сделали прическу с крупными локонами.

Возмущение пользователей Сети вызвала также поза жены певца Алексея Чумакова. На снимке знаменитость сидела на стуле на фоне окна.

«Вот и для чего такие фотографии выкладывать, будучи мамой двоих детей?» - поинтересовались подписчики Ковальчук.

Комментаторы также удивились, что Чумаков допустил публикацию подобных снимков матери своих детей.

«Как же муж позволил? Он вроде всегда топил за не публичную личную жизнь», - интересовались в комментариях.

В октябре 2017 году у артистов родилась дочь Амелия. В июле 2023 года Юлия Ковальчук сообщила о рождении второй дочери, которую назвали Алисия.

Ранее блогер Татьяна Брухунова признала, что ее фигура далека от идеала и рассказала о 15 лишних килограммах. Так 35-летняя жена юмориста Евгения Петросяна отреагировала на критику пользователей Сети после публикации видео, на кадрах которого она запечатлена в бассейне.