«Как же можно испортить себя большими губами»: невестка Валерии пожаловалась на внешность
Невестка певицы Валерии Шульгина нашла нужным показать свое фото до замужества.
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Невестка певицы Валерии – Лиана Шульгина показала свою фотографию до замужества. Девушка призналась в соцсетях, что в прошлом образе выглядела «ужасно».
Лиана поделилась архивным снимком, на котором она позировала в красном купальнике с длинными ногтями. Это был портрет с акцентом на лицо, у девушки были длинные ресницы и намного пухлее губы.
«Ужас, как же можно испортить себя большими губами, километровыми ресницами, а еще ногти... Я была очень сильно накрашена, когда мы познакомились с Сеней. Изначально вообще друг другу не понравились», – призналась невестка артистки.
Девушка отметила, что они с любимым 4 месяца были просто друзьями. За это время она избавилась от длинных ногтей, «сняла» ресницы, уменьшила губы и перестала сильно краситься.
Напомним, что Лиана замужем за младшим сыном певицы Арсением Шульгиным. Их семейная история началась 28 августа 2020 года, а 1 января 2021 года у пары родилась дочь Селин.
Шульгина откровенно рассказывает своим подписчикам о трудностях по возвращению в форму после родов и борьбе с лишним весом. Она подчеркивает, что долгое время сталкивалась с трудностями в процессе поиска баланса, но, освободившись от излишних забот, нашла подход и добилась успеха. В настоящее время Лиана активно занимается спортом, следит за питанием под руководством нутрициолога, отмечая, что стремится к здоровому и уравновешенному образу жизни, не преследуя «идеальной стройности».
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