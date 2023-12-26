«Как же можно испортить себя большими губами»: невестка Валерии пожаловалась на внешность

Девушка отметила, что они с любимым 4 месяца были просто друзьями. За это время она избавилась от длинных ногтей, «сняла» ресницы, уменьшила губы и перестала сильно краситься.

Напомним, что Лиана замужем за младшим сыном певицы Арсением Шульгиным. Их семейная история началась 28 августа 2020 года, а 1 января 2021 года у пары родилась дочь Селин.

Шульгина откровенно рассказывает своим подписчикам о трудностях по возвращению в форму после родов и борьбе с лишним весом. Она подчеркивает, что долгое время сталкивалась с трудностями в процессе поиска баланса, но, освободившись от излишних забот, нашла подход и добилась успеха. В настоящее время Лиана активно занимается спортом, следит за питанием под руководством нутрициолога, отмечая, что стремится к здоровому и уравновешенному образу жизни, не преследуя «идеальной стройности».

Ранее мы писали о том, что певица Валерия испортила свою внешность уколами ботокса.