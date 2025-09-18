«Как же хорошо в Москве»: невеста Лепса Аврора Киба подогрела слухи о том, что бросила учебу в Лондоне

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба поделилась снимками из салона в Москве на фоне слухов о брошенной ею учебе в Лондоне. Она призналась, что рада оставаться в столице.

Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте девушки.

Аврора позировала в белом топе и шортах, сидя в кресле в салоне. Киба хвасталась результатами своих тренировок в зале.

«После года без тренировок в Лондоне — вернулась в зал, прошло всего две недели — массажей, аппарата Tesla и тренировок, клянусь, я становлюсь другая, девочки занимайтесь спортом! Как же все-таки хорошо в Москве», - написала она под фото.

Ранее журналистка Алена Мартынова обратила внимание, что учебный год в Лондоне начался, но Аврора продолжает оставаться в Москве и посещать светские мероприятия. Она предположила, что Кибе некогда учиться: девушка мечтает сняться в кино, дать большое интервью, сыграть свадьбу с Лепсом.

Сам артист признавался, что накопил на торжество. Пока пара не расписалась, но певец говорит, что это будет «свадьба десятилетия».