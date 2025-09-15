Аврора Киба спровоцировала слух, что бросила престижный колледж в Лондоне
© Starface.ru
Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба могла бросить колледж в Лондоне. Учебный год там уже начался, а 19-летняя девушка продолжает находиться в Москве и посещать светские мероприятия.
Своими подозрениями на этот счет поделилась журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».
Она прокомментировала очередное фото Кибы в машине, которое она подписала словом «студентка».
«А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса? Престижный колледж моды в Лондоне она, похоже, бросила. Учебный год в разгаре, а невеста Лепса всё в Москве, разгуливает по красным ковровым дорожкам», - написала Мартынова.
Она указала на то, что Авроре некогда учиться – девушка строит «наполеоновские планы». По ее словам, Киба хочет сняться в кино, дать большое интервью, стать хозяйкой модного журнала и бренда одежды, а также выйти замуж.
Ранее Лепс сообщил, что накопил на свадьбу, о которой она мечтает. Однако пара пока не расписалась, а слухи о тайном торжестве оказались неправдой.