Аврора Киба спровоцировала слух, что бросила престижный колледж в Лондоне

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба могла бросить колледж в Лондоне. Учебный год там уже начался, а 19-летняя девушка продолжает находиться в Москве и посещать светские мероприятия.

Своими подозрениями на этот счет поделилась журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Она прокомментировала очередное фото Кибы в машине, которое она подписала словом «студентка».

«А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса? Престижный колледж моды в Лондоне она, похоже, бросила. Учебный год в разгаре, а невеста Лепса всё в Москве, разгуливает по красным ковровым дорожкам», - написала Мартынова.

Она указала на то, что Авроре некогда учиться – девушка строит «наполеоновские планы». По ее словам, Киба хочет сняться в кино, дать большое интервью, стать хозяйкой модного журнала и бренда одежды, а также выйти замуж.

Ранее Лепс сообщил, что накопил на свадьбу, о которой она мечтает. Однако пара пока не расписалась, а слухи о тайном торжестве оказались неправдой.