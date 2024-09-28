«Как же эта ситуация все меняет»: Тарзан рассказал о конфузе Наташи Королевой

Бывший стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о конфузе, произошедшем с Наташей Королевой во время беременности.

При этом Глушко напомнил, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» оказалась в положении едва ли не после первого свидания. Артистка почти сразу переехала к нему жить на съемную квартиру, где также проживал сосед с собакой.

«Захожу в комнату, начинаю раздеваться и чувствую запах, что даже если бы у меня был насморк, глаза бы уже слезились. И я думаю, ну я понимаю, конечно, беременная девушка, звезда советской эстрады, но нельзя же так! Наташа тогда чуть похрапывала и стоит этот запах. Я думаю, боже мой, как же эта ситуация все меняет», — разоткровенничался Глушко в RuTube-шоу Владимира Маркони.

Как пояснил Сергей, позже выяснилось, в комнату незаметно пробралась соседская собака и нагадила.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко находятся на грани развода. Он не исключил, что звезды могут расстаться до конца 2024 года.