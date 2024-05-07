«Как я тебя ждала»: певица Зара призналась в любви близкому человеку в особенный день

Певица Зара поздравила старшего сына с 14-летием и назвала его своей «душой». Она поделилась трогательной речью в соцсетях.

Исполнительница активно ведет микроблог и часто делится фотографиями с детьми. В честь особенного повода она обратилась к старшему сыну Даниилу, которому исполнилось 14 лет. Зара написала множество теплых слов адрес юноши и добавила редкий снимок, на котором парень был выше своей знаменитой мамы.

«Сегодня родился мой Даня, моя душа, мой первенец. Как я тебя ждала, сынок. Как представляла, каким ты будешь. Ты превзошел мои ожидания, будь здоров и счастлив, родной. Все будет хорошо. Я рядом. Люблю», — поделилась певица.

Поклонники обсудили внешность подростка, отметив, что он растет красивым мужчиной. Многие написали, что Зара сама является прекрасной внешне женщиной, поэтому и наследники у нее прекрасные.

«Мамина опора», «Так мужественно выглядит», «От невест отбоя не будет», — пишут в комментариях.

Напомним, что Зара родила двух сыновей от чиновника Сергея Иванова. Кроме старшего Даниила, у нее есть младший Максим, которому сейчас 12 лет. Артистка развелась с отцом наследников в 2016 году. Несмотря на разногласия, они смогли сохранить теплые отношения ради воспитания детей.

Ранее мы писали о том, что мать танцора «Пухляша» Дмитрия Красилова посетила премьеру последнего фильма умершего сына. Она позировала с режиссером и выступила с речью.